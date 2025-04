Latina, polemiche per il videoclip di Samuele Nisi: nel video volti noti della criminalità

Sta facendo discutere il videoclip del giovane cantante siciliano Samuele Nisi, classe 2006, girato a latina, nel cuore di Campo Boario, quartiere noto per i suoi contorni legati all’ambiente mafioso pontino. La clip, che accompagna il suo ultimo brano dal titolo “Family”, è stata lanciata nei giorni scorsi sulle principali piattaforme digitali, raccogliendo decine di migliaia di visualizzazioni in meno di 24 ore.

Ad attirare l’attenzione, però, non è soltanto il successo virale del video: a far discutere, soprattutto nel pontino, sono soprattutto le immagini girate tra le “torri gemelle” di via Pionieri della Bonifica, simbolo del degrado e delle tensioni sociali della città, e la presenza, tra le comparse, di diversi giovani legati a famiglie storiche della criminalità organizzata locale. Il riferimento è in particolare alla famiglia Di Silvio, da anni al centro di indagini antimafia condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Nel video si notano, oltre al cantante, due figure principali di quanto accennato: un minorenne imparentato con i fratelli Travali e Ferdinando Di Silvio, detto “Pescio”, 24 anni, sorvegliato speciale, già arrestato in passato e coinvolto nelle indagini “Movida” e “Scarface”, in cui è ritenuto parte dell’associazione mafiosa riconducibile a Giuseppe “Romolo” Di Silvio. Le telecamere lo ritraggono in più occasioni accanto all’artista, in primo piano e con atteggiamenti ostentatamente fieri.

Come riportato anche dal quotidiano Latina Oggi, in sottofondo, la musica scorre su un testo che esalta l’omertà, critica la magistratura e le forze dell’ordine, glorifica il crimine come mezzo di riscatto sociale e identifica la “family” come nucleo sacro e inviolabile. La scelta del titolo e dei contenuti del brano non sembrano casuali, ma puntano dritto a un immaginario mafioso ben definito, a partire anche dalla presenza scenica di una Ferrari SF90 Stradale – valore stimato attorno ai 500mila euro – già nota agli inquirenti per essere transitata in un autosalone riconducibile a soggetti attenzionati.

Più che un’opera musicale, il video si presta a molteplici letture, tra cui quella di un vero e proprio segnale lanciato dai gruppi di riferimento del territorio. Un’esibizione di forza, che potrebbe avere ricadute anche sull’equilibrio tra i clan attivi in zona. Una vetrina in cui la cultura mafiosa si fonde con il marketing musicale, amplificando la portata del messaggio e rendendo ancora più sfumati i confini tra realtà, provocazione e propaganda.