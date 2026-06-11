Latina illumina la Torre civica di viola per la Sclerosi Sistemica

Anche la città di Latina aderisce alla XVII Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica (World Scleroderma Day), in programma il 29 giugno, con un gesto simbolico di forte valore sociale e umano.

Nella notte tra il 29 e il 30 giugno, l’Orologio della Torre civica si illuminerà di viola, colore scelto a livello internazionale per rappresentare la patologia e, in particolare, il fenomeno di Raynaud, uno dei principali campanelli d’allarme della malattia. Un’iniziativa che vuole esprimere vicinanza alle persone affette da sclerosi sistemica e ai loro familiari, oltre a contribuire alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su una patologia rara e complessa.

L’adesione del capoluogo pontino si inserisce in una più ampia campagna nazionale promossa dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica, associazione di promozione sociale nata nel 2010 grazie all’impegno di pazienti e familiari. Oltre un centinaio di comuni italiani, da nord a sud, hanno scelto di partecipare all’iniziativa illuminando un edificio simbolico delle proprie città, tra cui Milano, Roma, Torino, Napoli, Palermo, Venezia, Genova e molte altre.

Il viola, come sottolineato dagli organizzatori, non è una scelta casuale: richiama il fenomeno di Raynaud, spesso sottovalutato ma fondamentale per una diagnosi precoce della malattia. Proprio la tempestività nell’individuazione dei sintomi può infatti incidere in modo significativo sul decorso clinico e sulla qualità di vita dei pazienti.

La Giornata mondiale rappresenta inoltre un’occasione per riportare l’attenzione sulle criticità ancora presenti nel percorso di cura: difficoltà di accesso ai trattamenti, disomogeneità territoriale dell’assistenza e carenze nella rete dei centri specialistici di reumatologia.

Restano centrali anche le richieste dell’associazione: maggiore tutela in ambito lavorativo e scolastico, riconoscimento dell’invalidità civile sin dalla diagnosi, diritto al telelavoro, supporto psicologico e sanitario e un pieno riconoscimento del ruolo dei caregiver.

“La campagna di sensibilizzazione nazionale rinnova l’impegno per informazione, diagnosi precoce, tutela dei diritti e promozione della ricerca scientifica”, ha dichiarato la presidente dell’associazione, sottolineando l’importanza del coinvolgimento delle istituzioni e della cittadinanza.

Con l’illuminazione della Torre civica, Latina si unisce simbolicamente a una rete nazionale di solidarietà e consapevolezza, trasformando un gesto luminoso in un messaggio di attenzione verso chi convive ogni giorno con la malattia.