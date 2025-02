Latina, impianti sportivi: oltre 4 milioni di euro per l’efficientamento energetico

Grande novità per lo sport cittadino: è stato approvato un piano di interventi per l’efficientamento energetico di 20 strutture sportive, destinando un finanziamento complessivo di 4.048.000 euro. Le risorse provengono dalla ripartizione del piano FESR Lazio 2020-2027 e sono state assegnate su indirizzo dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato. Il piano prevede opere di riqualificazione energetica in impianti chiave della città, tra cui lo stadio Francioni, per il quale sono previsti 430.560 euro destinati al restyling della facciata.

Per quanto riguarda proprio l’impianto calcistico cittadino, sono in corso i lavori di messa in sicurezza del “fungo” dell’acquedotto comunale, una problematica che da mesi penalizza la società nerazzurra, privandola di due tribune. Il disservizio costringe il Latina Calcio 1932 a rinunciare alla tribuna laterale B e alla tribuna centrale, zona in cui è situata la tribuna stampa, obbligando i giornalisti e gli addetti ai lavori della società stessa, ad operare in condizioni precarie.

L’impianto di atletica leggera di Via Botticelli e il pattinodromo beneficeranno di un finanziamento di 502.320 euro, mentre per il campo da baseball “Mario Zago” la spesa stimata è di 331.890 euro. Gli interventi coinvolgeranno anche tre palestre scolastiche, situate a Latina Scalo, Borgo Sabotino e presso la scuola Don Milani, con un investimento complessivo di 843.180 euro. La parte più consistente delle risorse, pari a 1.940.050 euro, sarà destinata all’efficientamento energetico dei campi di calcio distribuiti sul territorio comunale, in particolare nei borghi.

L’obiettivo, ha spiegato il sindaco Celentano, è promuovere l’efficienza energetica, ridurre le emissioni e migliorare la sostenibilità ambientale delle infrastrutture sportive cittadine.

“Si tratta del più grande investimento nella storia di Latina per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi”, ha sottolineato l’assessore Chiarato, esprimendo ringraziamenti alla Regione Lazio e all’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo per lo stanziamento dei fondi.