Latina, impianti sportivi: parte la gara per Francioni e Fulgorcavi

Il Comune di Latina prosegue nel percorso di riqualificazione e valorizzazione delle strutture sportive cittadine con due interventi distinti: da una parte l’avvio della gara per la concessione pluriennale dello stadio Domenico Francioni e del campo Gino Bondioli, dall’altra l’approvazione dei progetti preliminari per l’efficientamento energetico di alcune palestre scolastiche.

Per quanto riguarda gli impianti calcistici, l’amministrazione comunale ha avviato la procedura pubblica per l’affidamento della gestione dello Stadio Domenico Francioni, situato in piazzale Prampolini, e del campo sportivo Campo Gino Bondioli di via del Crocifisso. La concessione avrà una durata di vent’anni e prevede un canone annuo di partenza fissato a 75.524 euro.

Il soggetto che si aggiudicherà la gestione dovrà occuparsi dell’utilizzo e della manutenzione ordinaria delle strutture, garantendo lo svolgimento delle attività sportive e delle competizioni, ma sarà chiamato anche a sostenere interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione a proprie spese.

«L’obiettivo dell’amministrazione – ha affermato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – è garantire una gestione efficiente e sostenibile di due strutture sportive strategiche per la città, assicurando in particolare lo svolgimento delle partite casalinghe e degli allenamenti della squadra calcistica più rappresentativa del territorio: il Latina Calcio. Si tratta di una grande opportunità per lo sport di alto livello poter contare sulla concessione di un impianto di questa caratura, che rappresenta il più importante della città. Stiamo dando l’opportunità a chiunque voglia investire nello sport in maniera seria di poter partecipare al bando. Desidero ringraziare la dirigente del dipartimento Patrimonio, Alessandra Pacifico, i funzionari Ilario Parascandolo e Marigrazia Rezzini e Emanuele Spagnoli e tutto il personale del servizio Patrimonio per il lavoro svolto nell’avvio della procedura di gara relativa al Francioni e, più in generale, per l’impegno profuso nella gestione e nella valorizzazione degli impianti sportivi del territorio. Questo rappresenta il sesto bando di gara pubblicato in due anni e mezzo: un risultato significativo se si considera che, prima d’ora, su questo fronte non erano state avviate procedure di questo genere».

Parallelamente la giunta comunale ha dato il via libera ai progetti di fattibilità tecnico-economica per migliorare l’efficienza energetica di alcune palestre scolastiche del territorio. L’investimento complessivo ammonta a 843.180 euro e rientra in un più ampio programma finanziato attraverso i fondi europei FESR Lazio 2021-2027, che ha destinato al Comune oltre quattro milioni di euro per interventi di riqualificazione energetica degli impianti sportivi.

Gli interventi riguarderanno tre strutture scolastiche considerate strategiche: la palestra della scuola Don Milani di via Cilea, quella della scuola Scalo Ferroviario Aldo Manuzio di Latina Scalo e la palestra dell’istituto comprensivo Vito Fabiano di Borgo Sabotino.

«I progetti di efficientamento energentico approvati – commenta Chiarato – prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi solari termici e il miglioramento delle prestazioni energetiche complessive. Abbiamo deciso di partire proprio dalle palestre scolastiche perché rappresentano luoghi centrali nella vita dei quartieri: spazi frequentati ogni giorno dagli studenti e, nel pomeriggio, da associazioni e società sportive. La scelta di intervenire innanzitutto nei quartieri di Nuova Latina, Latina Scalo e nel Borgo Sabotino non è casuale: sono territori in cui la presenza degli impianti scolastici è particolarmente importante per la comunità e dove questi interventi potranno avere un impatto immediato sia sulla qualità degli spazi per gli studenti sia sulle attività sportive e sociali che si svolgono ogni giorno nelle palestre. Desidero esprimere un sentito ringraziamento, ancora una volta, nei confronti della Regione Lazio ed in particolare dell’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo per lo stanziamento in favore del Comune di Latina».