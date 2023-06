Latina, implementazione ufficio Uma: intervento della Celentano

Il Comune di Latina implementa l’ufficio Uma con l’utilizzo immediato, di una dipendente del Comune di Cisterna, nelle more della realizzazione di quanto previsto nel piano assunzionale 2023.

L’ente di piazza del Popolo riscontra da tempo difficoltà a fornire tempestive risposte all’utenza nel rilascio delle pratiche dell’ufficio Uma, a causa della grave carenza di personale che caratterizza l’intera struttura e, più in particolare, a causa della mancanza di professionalità specifiche nella materia, a seguito dei collocamenti a riposo delle unità in precedenza assegnate al medesimo ufficio.

Spiega il sindaco Celentano:

“Nell’ottica di una proficua collaborazione istituzionale tra enti limitrofi accomunati dall’importanza del ruolo che gioca l’economia agricola rispetto al contesto produttivo, ho chiesto al sindaco Valentino Matini di poter utilizzare, per un breve periodo, un’unità dipendente del Comune di Cisterna di Latina, esperta nella materia, tramite l’istituto dello scavalco condiviso. La risposta del sindaco Mantini è stata positiva, individuando anche la figura idonea al servizio in questione. Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco Matini, per aver interpretato al meglio lo spirito di collaborazione tra amministrazioni comunali, rafforzandone i rapporti e lo scambio di esperienze e buone prassi al solo fine di offrire servizi migliori alle nostre collettività”.

L’utilizzo a scavalco della dipendente del Comune di Cisterna è stato deliberato da entrambe le giunte municipali.

Continua la Celentano:

“Oggi, nella nostra prima seduta di giunta abbiamo voluto dare una risposta agli agricoltori che da mesi segnalano le difficoltà nelle pratiche relative all’assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata. Abbiamo approvato lo schema di convenzione, in base al quale la dipendente del Comune di Cisterna presterà servizio a Latina per un mese, con una frequenza di tre giorni a settimana. Questa soluzione tampone consentirà all’ufficio di sbrigare le pratiche, prima del ‘fermo’ estivo e in attesa di nuova assunzione”