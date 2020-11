Latina, imprenditore legato e picchiato per la rapina: è la seconda volta in 2 mesi

Seconda rapina in pochi mesi per un imprenditore agricolo che abita in zona Le Ferriere, in strada Piano Rosso. Martedì sera (3 novembre), l’uomo, di 59 anni, è tornato verso le 8 a casa. Ad attenderlo c’erano purtroppo 2 o 3 persone che lo hanno legato e picchiato per costringerlo a rivelare dove tenesse il denaro.

I furfanti erano convinti che potesse avere una disponibilità di contanti maggiore delle poche migliaia di euro trovate. Minuti lunghissimi per il 59enne che vive da solo, con il terrore sul volto perché quello vissuto soltanto due mesi stava accadendo di nuovo.

I rapinatori non erano armati, ma non hanno esitato a picchiarlo e minacciarlo. Schiaffi, pugni, urla. Poi, soltanto dopo aver dato fuoco alle auto dell’imprenditore, sono scappati, lasciandolo in un campo a due passi dall’abitazione ancora legato.

Il malcapitato, A.C. sono le sue iniziali, è riuscito a dare l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ora svolgendo le indagini per identificare i responsabili. Sospetto il fatto che l’uomo sia stato rapinato due volte in due mesi e anche su questo i militari stanno lavorando.