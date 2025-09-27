Latina, in 500 in piazza per la “Pigiama Run”: raccolti più di 5mila euro

Un grande folla ha inondato Piazza del Popolo per la Pigiama Run, che per il settimo anno consecutivo torna a combattere in prima linea la lotta contro i tumori e sostiene da vicino i piccoli pazienti oncologici.

L’evento solidale della LILT realizzato con il supporto del Comitato Provinciale Opes Latina, ha raccolto quest’anno più di 500 persone nella piazza del capoluogo che, munite del loro pigiama, hanno percorso le strade della città a sostegno della campagna. Grazie all’incredibile partecipazione di quest’anno, l’associazione è riuscita a ricavare più di 5mila euro di raccolta fondi.

“Siamo felicissimi per la grande risposta dei cittadini – ha dichiarato Nicoletta D’Erme, presidente della LILT Latina –. Il pigiama, simbolo delle lunghe degenze ospedaliere dei piccoli pazienti, è diventato oggi un segno di speranza, vicinanza e impegno concreto. Questa manifestazione non è solo un evento sportivo, ma un gesto collettivo che unisce e rafforza il messaggio della prevenzione e del sostegno a chi affronta la malattia. Il ricavato sarà destinato ai progetti della LILT a supporto dei bambini malati oncologici e delle loro famiglie. È un risultato che ci riempie di orgoglio e che testimonia come, insieme, si possano raggiungere traguardi importanti”.