Latina, in arresto un 57enne per falso e riciclaggio

Nella serata di mercoledì gli uomini della polizia di Stato di Latina hanno arrestato un 57enne del posto gravato da pregiudizi di polizia per associazione per delinquere, reati contro il patrimonio e false fatturazioni. L’uomo deve espiare una condanna definitiva di 4 anni e 3 mesi di reclusione per i reati di riciclaggio e falsità materiale. I fatti risalgono al 2020, quando lo stesso all’atto dell’imbarco su di un traghetto diretto a Barcellona venne controllato a bordo di una vettura con targa bulgara e telaio contraffatto nonché in possesso di documenti di proprietà del veicolo falsificati. Dopo una breve ma intensa attività di ricerca, l’uomo è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile e, al termine degli atti di rito, è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.