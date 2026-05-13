Latina, in arrivo il settimo open day al canile di Chiesuola

I volontari dell’Associazione Amici del Cane di Latina ODV, che da oltre trent’anni si occupano della gestione del Canile di Chiesuola e che nel 2026 celebrano i 45 anni di attività, dopo il grande riscontro ottenuto con l’iniziativa “Il Canile va in città” tornano ad accogliere i cittadini all’interno della struttura. L’obiettivo è permettere a tutti di conoscere gli animali ospitati, trascorrere del tempo con loro e magari offrire a qualcuno una nuova casa e una famiglia definitiva.

Domenica, dalle ore 10 alle 13, è in programma il VII Open Day del Canile Comunale di Chiesuola. Durante la mattinata saranno organizzate visite guidate, momenti dedicati alla scoperta delle attività svolte quotidianamente dai volontari e incontri sulle campagne contro l’abbandono, il randagismo e a sostegno della sterilizzazione. I partecipanti potranno inoltre confrontarsi con educatori cinofili e condividere una colazione insieme. Previsto anche un mercatino solidale con gadget, magliette, cappelli, calendari e oggetti artigianali realizzati dai volontari. Sarà possibile contribuire portando cibo per animali, coperte, lenzuola oppure effettuando donazioni utili alla gestione del canile.

I protagonisti dell’evento saranno naturalmente i cani e i gatti ospitati nella struttura, pronti ad accogliere i visitatori tra coccole, passeggiate e momenti di gioco.