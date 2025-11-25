Latina, in arrivo oltre 400mila euro per la nuova segnaletica stradale

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il progetto presentato dal Comune di Latina per la sostituzione e il potenziamento della segnaletica verticale, riconoscendo un finanziamento di 405.538 euro. “Questo finanziamento – afferma l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco – è un ulteriore passo verso una mobilità moderna, sicura e chiara. Le strade di Latina non saranno più lasciate all’improvvisazione”.

Gli interventi, che saranno formalizzati nei tempi previsti, riguarderanno la riqualificazione della segnaletica e la messa in sicurezza di punti strategici della città. “Il Ministero -continua Di Cocco -, dopo aver valutato le integrazioni inviate dagli uffici comunali, ha approvato il progetto, confermando che Latina è tornata a essere un interlocutore credibile per le istituzioni nazionali, capace di proporre iniziative serie e attuabili. Interverremo dove serve, con azioni concrete e non con promesse vuote. Ogni euro che riportiamo su Latina è un euro che restituiamo ai cittadini in termini di sicurezza, vivibilità e ordine urbano”.

L’assessore ai Trasporti è entrato anche nel merito delle priorità. “Daremo precedenza – conclude – agli incroci più pericolosi e alle aree vicine alle scuole. Oggi la città presenta una segnaletica verticale che risente del tempo e dell’usura: questo finanziamento servirà a restituire sicurezza a pedoni e automobilisti”.