Latina, in attacco si avvicina l’ex Acireale Diego Zuppel

Il Latina è super attivo sul mercato: dopo aver definito il tesseramento in prestito di Motolese, probabilmente rientrato nell’affare Addessi-Bologna, il mercato in entrata del Latina non sembra essere terminato.

Il club di Piazzale Serratore non è soddisfatto del reparto offensivo, e avrebbe puntato un nuovo nome per rafforzare la sezione che ha fatto più fatica a trovare la giusta quadra in questa stagione.

IL NUOVO NOME

È Diego Zuppel il nome che circola all’ombra del Francioni, attaccante classe ‘02 oggi in forza al Trapani, compagno del Latina nel girone C di Serie C.

Zuppel, cresciuto delle giovanili del Perugia e vicino all’esordio in B ai tempi dello Spezia, ha collezionato circa 400 minuti in questa stagione, conditi da un goal e un assist. L’esperienza più proficua del ragazzo è quella di Acireale, dove in 15 presenze ha messo a segno 7 reti in metà stagione.

COME CAMBIEREBBE IL LATINA?

Con Zuppel, il parco attaccanti darebbe una discreta possibilità di scelta a mister Boscaglia che potrebbe contare, oltre che sul centravanti ex Spezia, anche sui nuovi arrivati Ekuban e Ciciretti, con il primo che già ha dato prova di grandi qualità sotto porta. Oltre alle nuove leve, ci sono Bocic, Mastroianni e Improta, il giovane Di Giovannantonio e il lungodegente Capanni, ai box fino a fine stagione.

LE FORMAZIONI TIPO

Boscaglia si ritroverebbe così dinanzi a diverse scelte da poter orientare per comporre il suo tandem offensivo: un attacco a due con Mastroianni/Zuppel e Bocic/Ekuban o, perché no, la possibilità di ritornare al 4-3-3 sfruttando la duttilità di Improta e l’asso nella manica a destra, Ciciretti.