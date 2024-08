Latina in campo contro la Lodigiani, ultimo test prima del campionato

È stato annunciato in mattinata dai canali social della società, il Latina Calcio 1932 avrà un’altra fermata da fare prima dell’esordio ufficiale in campionato previsto per il 23 agosto contro la Casertana.

Lunedì 19 infatti, si terrà alle ore 17:30 presso il centro sportivo ex Fulgorcavi un allenamento congiunto con l’Atletico Lodigiani, formazione che milita nel Girone G di Serie D.

Sarà un test importante per mister Padalino ma soprattutto per il direttore sportivo Matteo Patti, ancora alle prese con le brighe di calciomercato. A proposito di mercato, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di TuttoC il tecnico nerazzurro:

“A livello di mercato cosa ha chiesto?

“Io e il direttore abbiamo cercato attraverso costanti confronti quei calciatori che possano essere adatti non solo alla mia richiesta calcistica, ma che avessero un idea ben precisa nello scegliere Latina. Per il completamento occorrono ancora 2/3 elementi”.