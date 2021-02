Latina in casa del Gladiator, bisogna invertire la rotta

LATINA – Oggi prima della classe in una classifica sempre relativa, ma il trend degli ultimi tempi è preoccupante. Il Latina fatica a vincere, lo fatto una sola volta nelle ultime sei gare, in trasferta sul campo del Carbonia nelle ultime battute. Per il resto quattro pareggio ed una sconfitta ad Artena.

Eppure Scudieri mercoledì pomeriggio ha dichiarato di avere rivisto il “suo” Latina, nonostante il deludente pari al Francioni con l’Arzachena. Se il tecnico analizza la squadra dalla sua prospettiva, è chiaro che i risultati non sono a favore dei pontini, chiamati a invertire la rotta per non perdere altro potenziale terreno dal Monterosi, che ha all’attivo quattro partite da recuperare (i nerazzurri due).

L’occasione è per domani, a Santa Maria Capua Vetere, contro il Gladiator. Un avversario scomodo, appena passato sotto la gestione tecnica di Alessio Martino dopo che la mancata firma di Nello Di Costanzo. E proprio il quotato tecnico, che non ha firmato data l’incertezza societaria, ha rilasciato dichiarazioni che minano la stabilità dell’ambiente alla vigilia di una gara così delicata anche per i sammaritani.

Ma in Latina è chiaramente tenuto a guardare in casa propria, partendo dagli indisponibili sicuri che sono Allegra e Sevieri. Di Renzo non ha autonomia per una partita intera, ma potrebbe comunque partire dall’inizio, per poi eventualmente essere avvicendato.

Se ha smaltito l’affaticamento muscolare, sarà invece sicuramente della gara Corsetti.