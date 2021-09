Latina in cerca di riscatto, al Francioni arriva la Juve Stabia

A poche ore dalla sfida con la Juve Stabia, il tecnico del Latina Calcio 1932 Daniele Di Donato ha presentato così la gara che disputerà oggi pomeriggio alle ore 18: “La sconfitta con il Taranto appartiene al passato, ora siamo concentrati esclusivamente sul match contro i campani. Affronteremo un avversario che ha delle individualità importanti e che fa della fisicità un punto di forza, come testimoniato anche dai numeri collezionati in queste prime giornate. Dobbiamo assolutamente rialzare la testa, giocheremo davanti al nostro pubblico e sarà fondamentale non ripetere quegli errori di superficialità che ci hanno negato la possibilità di portare a casa un altro risultato positivo. Non abbiamo avuto tanti giorni per lavorare, ma siamo riusciti comunque a preparare con cura la sfida contro la Juve Stabia, formazione allenata da un tecnico di grande esperienza come Novellino. A parte Zini, i ragazzi sono tutti a disposizione, avrò modo quindi di effettuare qualche cambio per permettere a tutti di raggiungere un adeguato minutaggio. Giocando tre partite in una settimana c’è bisogno del contributo di ogni elemento della rosa”.