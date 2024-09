Latina in cerca di riscatto: oggi la sfida contro la Cavese

Questo pomeriggio il Latina sarà di scena al Lamberti di Cava de’ Tirreni dove, ad attendere la squadra allenata da Padalino, ci sarà la Cavese. Il fischio d’inizio della gara è previsto per le ore 18.30

I padroni di casa siedono al tredicesimo posto in classifica, a -1 proprio dai nerazzurri. D’altro canto, gli ospiti, puntano a riscattarsi dopo l’unico punto raccolto contro il Messina e un inizio di stagione che ha regalato tante emozioni, ma anche altrettante delusioni ai tifosi pontini.

Il tecnico del Latina, Pasquale Padalino, ha parlato ieri in conferenza stampa ai microfoni della società per presentare il match contro la Cavese:”Non ci sono indisponibili, ci siamo tutti, con qualche acciacco dovuto a problematiche per le gare ravvicinate o qualcosa di pregresso che si portavano avanti e che man mano stanno smaltendo. Per il resto è tutto nella norma. Non bisogna abbandonarsi alla stanchezza psico-fisica, altrimenti è la fine”, ha detto il tecnico foggiano che si è poi soffermato sui risultati altalenanti della squadra, mostrando tutto il suo disappunto per il pareggio arrivato proprio contro il Messina nell’ultima gara di Serie C NOW.

“Bocic è rientrato a pieno regime – conclude Padalino -, potrebbe far parte degli undici iniziali. Improta ancora no. È arrivato in una condizione buona, è un calciatore che conosciamo per le sue qualità anche di corsa. Sta a noi metterlo nelle condizioni migliori. È comunque un’alternativa valida nel corso del match”.