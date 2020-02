Latina, in esposizione la personale di Mariangela Cacace “Materia e Luce”

“Materia e Luce” a Spazio Comel Arte Contemporanea. La personale dell’artista campana Mariangela Cacace sarà inaugurata domani, 8 febbraio, alle 18 nei locali di Via Neghelli, 68, a Latina. La mostra, curata da Giorgio Agnisola, rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino al 23 febbraio.

In esposizione alcuni olii di grandi e medie dimensioni che l’artista realizza attraverso una minuziosa e abile sperimentazione delle tecniche, dei materiali, degli accostamenti cromatici. Una mostra ricca di suggestioni letterarie e filosofiche che fanno capolino in ogni opera. Una riflessione sul tempo e sullo spazio che sfocia in una pittura che continua a vivere e a mutare anche dopo l’intervento dell’artista.

“… si registra nei dipinti dell’artista – afferma Agnisola – quel clima di parvenze e assetti visionari, di liriche fughe dello sguardo entro uno spartito che in genere lega la materia grumosa e parcellizzata a fasci concentrati di luce e ampie cortine di materia soffice e sfumata. Le immagini cioè si rinvengono come emergenti da un fondo di buio o di luce; sono segni e forme che si definiscono come apparizioni, emersioni indefinite da un territorio d’anima che potrebbero dirsi persino metafisiche”.

Dunque la pittura di Mariangela Cacace si esplica in una meditata ed esplicita percezione dell’oltre che però non perde freschezza grazie all’uso dei colori così variegato ed evocativo.

La mostra sarà inaugurata alla presenza dell’artista e del curatore.

