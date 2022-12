Latina, in fuga con l’auto rubata si schiantano e scappano a piedi

Un misterioso ritrovamento quello effettuato dai Carabinieri di Latina, che hanno rinvenuto, abbandonata in un canale che costeggia via Santa Fecitola, un’auto rubata. Probabilmente si sentivano braccati oppure un tentativo di fuga andato male, fatto sta che un gruppo di malviventi è rimasto coinvolto in questo misterioso incidente stradale.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti sul posto per le indagini del caso, hanno appurato come l’auto, un’Alfa Romeo Giulietta, fosse stata rubata nei giorni presenti nei territori del Comune di Priverno. Veicolo che molto probabilmente è stato e sarebbe stato utilizzato per la logistica di altri furti nei dintorni di Latina.