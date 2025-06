Latina, in Piazza del Popolo la fiaccolata per dire basta alle vittime di Gaza

Oltre 300 persone in Piazza del Popolo a Latina per dire stop al genocidio lungo la Striscia di Gaza. Ieri sera in tanti hanno voluto prendere parte alla fiaccolata che ha preso vita, così come in altre piazze italiane, fra le vie del centro del capoluogo pontino. Dopo un iniziale momento di incontro, in piazza è stato formato un cerchio seguito poi da tre minuti di silenzio, culminati con un applauso in ricordo delle oltre 55mila vittime, tra cui 15mila bambini.

Durante la fiaccolata sono state poi raccolte delle firme per sostenere la mozione presentata dall’opposizione. Una mozione che è all’ordine del giorno del consiglio comunale del 5 giugno. Con la stessa si chiede il riconoscimento dello stato di Palestina e l’impegno da parte del sindaco Celentano a cimentarsi insieme ad altri sindaci in un’azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari.