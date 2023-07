Latina, in preda alla droga si scaglia contro la madre: arrestato

Una giornata di pura follia dovuta alla dipendenza di un 28enne di Latina alle droghe. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato dalla polizia – come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi – dopo che, in due diverse occasioni nel giro di poche ore, ha cercato di aggredire la madre convivente. Prima di notte, al rientro a casa, dopo che la genitrice non lo ha fatto entrare mandandolo su tutte le furie. L’uomo si è ferito ed è stato soccorso dal 118. Riuscito a sfuggire dal pronto soccorso, si è ripresentato a casa cercando stavolta di scagliarsi contro la madre con violenza. Ma è stato subito fermato e arrestato.