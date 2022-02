Latina in salvo, Di Donato: “Grazie alla società che non mi ha esonerato”

Festa al Francioni e di 19 febbraio può sembrare precoce. In realtà è stato il Latina velocissimo a salvarsi, superando la quota dei 40 punti che statisticamente è quella della permanenza in categoria. Contemporaneamente il Latina è anche settimo e nel rendimento delle ultime dieci giornate è persino primo. Il primo obiettivo è così raggiunto dopo vittoria contro la Vibonese, sofferta per un rilassamento generale a risultato più che acquisito. Adesso è il caso di dire che il bello deve ancora venire, pensando unicamente ai play off, malgrado Di Donato marca alcuni concetti chiave: “Devo ringraziare la società, in particolare il ds Di Giuseppe che mi ha sempre difeso, quando era il caso di mandarmi via. Ringrazia i tifosi, vicini a noi quando era il caso di insultarci, ringrazio i miei ragazzi che si sono stretti intorno a me quando era il caso di mollare. Doveroso fare questa premessa il giorno in cui abbiamo raggiunto l’obiettivo. Adesso non dobbiamo sederci, altrimenti andiamo in contro a delle figure barbine“. E non c’è proprio tempo per sedersi, il Latina torna subito in campo al Francioni per preparare tra domenica e lunedì, il match di martedì 22. Alle 18 ospite è l’Avellino, nel recupero della terza giornata di ritorno rinviata per Covid.

Latina – Vibonese 3-2

Latina (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Esposito (13’st Celli), Giorgini; Ercolano (18’st Teraschi), Barberini (35’st Palermo), Amadio, Tessiore (35’st Di Livio), Sarzi Puttini; Carletti, Jefferson (13’st Sane).

A disp. Ciammaruconi, Tonti, Rosseti, De Santis, Atiagli, D’Aloia, Rossi.

All. Di Donato

Vibonese (3-5-2): Marson; Polidori, Suagher, Carosso (15’st Mahrous); Corsi, Basso, Gelonese (43’st Panati), Cattaneo (13’st Zibert), Blaze (1’st Volpe); Grillo (15’st Ngom), La Ragione.

A disp. Mengoni, Risaliti, Bellini, Benkjalqui.

All. Orlandi

Arbitro: Andreano di Prato

Assistenti: Lisi e Linari di Firenza

Quarto uomo: Manzo di Torre Annunziata

Marcatore: 13’pt Barberini, 40’pt Jefferson, 8’st Jefferson, 25’st Ngom, 29’st Volpe

Note: ammoniti Esposito, Ercolano, Amadio, Teraschi, Palermo, Blaze, Carosso, Suagher, Mahrous. Angoli. Rec. pt 1′, st 5′. Spettatori 1048.