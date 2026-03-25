Latina, in vigore dal primo aprile il nuovo calendario per la differenziata

Sta per entrare in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata porta a porta a Latina. ABC Latina ha infatti annunciato che, a partire dal 1° aprile, saranno operative le nuove disposizioni, mentre fino ad allora resterà valido il calendario attualmente in uso. Non sono previste modifiche nella frequenza dei ritiri per le diverse tipologie di rifiuti. Tuttavia, in alcune zone della città cambieranno i giorni di raccolta: per questo motivo l’azienda invita i cittadini a controllare con attenzione il nuovo calendario, così da evitare disguidi.

Nel frattempo è già iniziata la distribuzione dei prospetti cartacei, che verranno recapitati direttamente nelle abitazioni. Un modo per garantire a tutti un facile accesso alle informazioni. Per chi preferisce i canali digitali, il calendario è disponibile anche online sul sito di ABC Latina e consultabile tramite l’app Junker, utile per restare aggiornati in tempo reale sulla gestione dei rifiuti.