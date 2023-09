Latina, inaugurata la nuova mensa nella scuola di via Quarto

Inaugurata la nuova mensa della scuola di via Quarto. La struttura, costata 150.000 euro più 20.000 euro per gli arredi, sarà in grado di ospitare finalmente tutti i bambini che prima, invece, erano costretti a mangiare a rotazione.

Alla cerimonia erano presenti gli assessori Francesca Tesone e Massimiliano Carnevale, con deleghe all’Istruzione e ai Lavori pubblici, e i consiglieri Renzo Scalco, Pina Cochi, Vincenzo Valletta e Valeria Campagna.

“Con emozione – ha dichiarato l’assessore Tesone – questa mattina ho partecipato all’inaugurazione della mensa, fortemente voluta dai genitori dei bambini che frequentano la scuola, il cui iter è iniziato nel 2021. La struttura, oltre ad andare a implementare i servizi del quartiere, permette ai bambini di fare comunità nel momento del pasto imparando una corretta educazione alimentare che è fondamentale nel percorso di crescita”.

“Siamo soddisfatti – ha concluso l’assessore Carnevale – perché con la mensa c’è a disposizione della città un servizio nuovo, a disposizione degli studenti che frequentano la scuola. Allo stesso tempo, l’inaugurazione di questa mattina è stata l’occasione per annunciare che ci attiveremo da subito per realizzare nella scuola ulteriori lavori, che andranno a completare le necessità del plesso e della mensa”.