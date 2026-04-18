Latina, inaugurato a Foce Verde il Monumento ai Marinai d’Italia

È di questa mattina l’inaugurazione del Monumento ai Marinai d’Italia, presso il piazzale dei Navigatori sul lungomare di Latina, un’opera dal forte valore simbolico dedicata a tutti coloro che hanno servito il Paese in mare.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili, militari e religiose, insieme alle associazioni combattentistiche e d’arma, ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e della Lega Navale Italiana, agli studenti degli istituti scolastici cittadini San Benedetto e Vito Fabiano e a tanti cittadini.

“Questo monumento – afferma il primo cittadino, Matilde Celentano – nasce come simbolo di pace, memoria e unità. È dedicato ai Marinai d’Italia, ma rappresenta anche un invito alla riflessione e un richiamo, quanto mai attuale, alla pace e alla collaborazione tra i popoli. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’ammiraglio Massimo Porcelli, presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia sezione di Latina, e all’ammiraglio Pasquale De Candia, presidente della sezione locale della Lega Navale Italiana, che per primi hanno voluto fortemente la presenza di questo monumento in questa piazza del nostro lungomare. Un ringraziamento va anche agli assessori che hanno seguito con impegno e attenzione tutto l’iter: Gianluca Di Cocco, con delega alla Marina, Annalisa Muzio, con delega all’Urbanistica, e Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici. Quest’opera, donata al Comune di Latina, è il frutto di una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Grazie quindi agli sponsor e all’ingegner Giancarlo Faugno, autore del progetto esecutivo. Un elemento centrale è rappresentato dall’ancora donata dalla Marina Militare, simbolo di stabilità, speranza e appartenenza. Siamo particolarmente orgogliosi di questa sinergia virtuosa che dimostra come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà imprenditoriali possa generare valore per l’intera comunità”.

“A breve – continua il sindaco – approderà in Consiglio comunale il Piano di Utilizzazione degli Arenili, che introdurrà importanti novità, tra cui la destagionalizzazione delle attività balneari, nuove modalità di gestione delle spiagge e la realizzazione di una spiaggia accessibile alle persone con disabilità. Tra gli interventi previsti anche opere di riqualificazione finanziate con risorse regionali per 660mila euro, destinate a nuovi arredi urbani, sistemi di ombreggiamento e piantumazioni, oltre a un piano di manutenzione straordinaria della rete stradale, che coinvolgerà anche il tratto di strada che da viale Pennacchi porta fino alla via del Mare, con investimenti fino a 10 milioni di euro. Auspico che questo monumento possa essere vissuto ogni giorno come uno spazio di memoria e condivisione, capace di unire la nostra comunità ed assumere un valore d’esempio, memoria e monito”.