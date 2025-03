Latina, inaugurato il rinnovato Piazzale dei Mercanti: sostenibilità e lotta al caldo urbano

Questa mattina è stato inaugurato il Piazzale dei Mercanti, riqualificato con interventi mirati all’adattamento ai cambiamenti climatici. Il taglio del nastro, avvenuto alla presenza del sindaco Matilde Celentano, del vice sindaco Massimiliano Carnevale e di altre autorità, segna la conclusione di un progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per un totale di 736mila euro.

“Il rifacimento del piazzale è stato realizzato con soluzioni ecosostenibili, mantenendo la sua funzione di parcheggio, ma con una maggiore permeabilità del terreno e un sistema di raccolta delle acque piovane per l’irrigazione nelle stagioni più siccitose”, ha spiegato il sindaco Celentano. L’area ora vanta nuove alberature e arbusti autoctoni, contribuendo a ridurre l’effetto delle isole di calore.

Il progetto si inserisce nell’iniziativa educativa “4 C per il futuro”, che ha coinvolto studenti di diversi istituti scolastici sulla sensibilizzazione ai cambiamenti climatici. “Questo intervento non è solo una riqualificazione urbana, ma un passo concreto verso la sostenibilità e l’educazione ambientale”, ha aggiunto il vice sindaco Carnevale.

L’amministrazione ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto, ribadendo l’impegno della città di Latina verso un futuro più verde e sostenibile.