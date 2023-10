Latina, inaugurazione dello sportello d’ascolto per ADHD

Importante evento quello che la nostra città abbraccerà nella giornata di sabato 28 ottobre quando aprirà ufficialmente il primo sportello d’ascolto per persone affette da ADHD.

“Grazie alla nostra associazione ADHD-LAZIO OdV, da oggi Latina può vantare, nel cuore della sua città, la presenza di uno sportello d’ascolto, rivolto alle persone affette dal disturbo da deficit d’attenzione ed iperattività, ADHD. Lo sportello sito in Piazza del Popolo 16, sarà un centro di sostegno, non solo per coloro che sono affetti da ADHD, ma anche per i loro familiari.” dice la presidente Cristina Lemme “Il nostro intento è quello di dare un valore aggiunto alle istituzioni e alla comunità del vasto territorio di Latina. Vi aspettiamo tutti per l’inaugurazione il 28 Ottobre p.v. dalle ore 16:00”.