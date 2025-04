Latina inaugurerà lo Strega Tour 2025

Sarà Latina a inaugurare ufficialmente lo Strega Tour 2025 con la presentazione in anteprima nazionale della dozzina finalista del Premio Strega. L’evento si terrà venerdì 2 maggio alle ore 18 nel cortile di Palazzo M, nell’ambito della rassegna culturale “Lievito”. L’appuntamento, moderato dal giornalista Marino Sinibaldi, rappresenta l’avvio del tour che porterà le autrici e gli autori candidati in trenta città italiane.

A rendere speciale questa prima tappa sarà anche l’omaggio ad Antonio Pennacchi, vincitore del Premio Strega 2010 con “Canale Mussolini” e figura di riferimento per la città. Come ha sottolineato Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, il ritorno dello Strega a Latina vuole essere un’occasione per rafforzare il legame con il territorio e per aprire un dialogo culturale duraturo, come auspicato anche dal direttore artistico di “Lievito”, Renato Chiocca.

Alla serata parteciperanno i dodici candidati del premio e ad accoglierli ci sarà anche una performance musicale a cura degli studenti del liceo Manzoni, ai quali sarà assegnato il Premio Lievito 2025 per il valore educativo e culturale del loro impegno.

PREMIO STREGA, I CANDIDATI

I candidati e le candidate al Premio Strega 2025 che parteciperanno all’incontro sono:

• Valerio Aiolli con “Portofino blues” (Voland)

• Saba Anglana con “La signora Meraviglia” (Sellerio Editore)

• Andrea Bajani con “L’anniversario” (Feltrinelli)

• Elvio Carrieri con “Poveri a noi” (Ventana)

• Deborah Gambetta con “Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel” (Ponte alle Grazie)

• Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza)

• Renato Martinoni con “Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia” (Manni)

• Paolo Nori con “Chiudo la porta e urlo” (Mondadori)

• Elisabetta Rasy con “Perduto è questo mare” (Rizzoli)

• Michele Ruol con “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia” (TerraRossa)

• Nadia Terranova con “Quello che so di te” (Guanda)

• Giorgio van Straten con “La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri” (Laterza)