Latina, incendio al ristorante “Casale Rosa”

Questa mattina, poco dopo le 10, un vasto incendio è divampato al ristorante ‘Casale Rosa’, in via del Crocifisso, tra Borgo Santa Maria e Borgo Piave.

I vigili del fuoco, per contenere i danni, hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento. Successivamente, hanno effettuato un controllo per capire l’origine delle cause dell’incendio che, al momento, sono in fase di accertamento. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Indagini della polizia.

La struttura è gestita dalla famiglia Cavaricci, molto conosciuta nel territorio, sia nel mondo agricolo che in quello calcistico.