Notte di terrore in uno dei palazzoni di viale Le Corbusier, nel quartiere ex Q4 a Latina. Un appartamento è stato coinvolto da un incendio ed è stato necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Soccorsi anche una donna anziana e il figlio che, sorpresi dall’incendio, non riuscivano ad uscire. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Si indaga sulle possibili origini del rogo.