Latina, incendio in un deposito: salvata un’abitazione

Ancora fiamme a Latina e ancora lavoro per i vigili del fuoco a causa degli incendi che stanno caratterizzando questa estate. Gli uomini del capoluogo sono intervenuti in via Piccarello per domare le fiamme che stavano interessando un deposito attrezzi all’interno di una pertinenza privata. Nonostante l’immediato intervento del personale dei vigili del fuoco, la struttura di circa 30 mq adiacente l’abitazione, è andata distrutta. L’intervento dei pompieri è stato fondamentale per evitare che le fiamme si propagassero anche all’interno della villetta.