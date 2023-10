Nel pomeriggio di ieri si è verificato presso un locale in disuso in via Romagnoli, talvolta utilizzato da senzatetto come rifugio, un incendio che ha interessato due giacigli di fortuna.

Le fiamme, prontamente domate dai vigili del fuoco intervenuti, non hanno recato alcun danno a persone.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire le cause dell’episodio.