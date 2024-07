Latina, incendio in via del Lido: traffico bloccato

Un grande incendio ha colpito le zone antistanti a via del Lido, vicino il ristorante Prati di Coppola a Latina. L’area è stata invasa da fiamme e un denso fumo che ha raggiunto la carreggiata mandando in tilt il traffico. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Necessario anche l’intervento di alcune pattuglia della Polizia Locale per gestire il traffico in un’ora e in un tratto di strada molto trafficato. Le cause dell’incendio sono ancora dubbie, serviranno ulteriori accertamenti.