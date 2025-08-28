Latina, incendio in via Isonzo: paura all’ingresso della città

Fiamme e paura questa mattina a Latina, dove poco prima delle 11 un incendio è divampato in via Isonzo, nei pressi del ponte della Pontina. In pochi minuti il rogo si è esteso su più fronti, arrivando a ridosso della strada e minacciando anche un’attività commerciale della zona.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è stata visibile a chilometri di distanza, creando apprensione tra i residenti e gli automobilisti. Proprio per la presenza del fumo sulla carreggiata, un tratto della via è stato chiuso in via precauzionale, con inevitabili ripercussioni sul traffico in un punto nevralgico per l’ingresso in città.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, supportati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Le cause del rogo restano ancora da chiarire, mentre la priorità resta circoscrivere le fiamme ed evitare che possano minacciare ulteriori edifici o veicoli in transito.