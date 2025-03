Latina, incendio in via Pontinia: auto in fiamme sotto i “Palazzi Barletta”

Una Toyota blu notte è andata in fiamme pochi minuti fa in via Pontinia, all’incrocio con via San Tommaso d’Aquino, nei pressi dei cosiddetti “Palazzi Barletta”. Il rogo ha generato una densa colonna di fumo, che si è propagata verso le abitazioni circostanti. Interessata anche la macchina posteggiata davanti l’autovettura in fiamme, una Fiat Panda.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato da un guasto elettrico.

Non si segnalano feriti.