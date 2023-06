E’ andato a fuoco nella notte di giovedì parte del porticato dell’ex Bar Bianca, attività commerciale chiusa da anni che si trova in via Emanuele Filiberto, sul marciapiede che dà sul lato del quartiere Nicolosi. Intervenuti immediatamente, i vigili del fuoco hanno evitato il peggio domando le fiamme prima che si propagassero ulteriormente. Il fatto resta per ora un giallo, ma a quanto pare, non si esclude l’atto volontario.