Latina, incendio nella notte in via Sabaudia: distrutte due auto

Momenti di paura nella notte a Latina, nel quartiere Isonzo, dove due automobili sono state gravemente danneggiate da un incendio divampato in via Sabaudia.

L’allarme è scattato poco prima delle 4, quando le fiamme hanno avvolto una Toyota parcheggiata lungo la strada. Nel giro di pochi istanti il rogo si è esteso anche a una Lexus che si trovava nelle immediate vicinanze.

Il fumo e le fiamme hanno richiamato l’attenzione dei residenti, facendo partire la richiesta di intervento. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, insieme alle forze dell’ordine.

Dopo lo spegnimento, i soccorritori hanno effettuato i primi accertamenti per cercare di chiarire l’origine del rogo. Al momento le cause restano da stabilire e sono in corso le verifiche.

Le due vetture risultano appartenere a due professionisti residenti nella zona.