Latina, incidente alla periferia: gravi mamma e figlia di 11 mesi

Erano da poco le 15.30 del 31 dicembre quando una donna, assieme alla figlia di appena undici mesi, stavano viaggiando a bordo della loro Ford C-Max, lungo la strada che collega Borgo Carso a Borgo Podgora. In quel momento accade qualcosa che fa perdere il controllo dell’auto alla 37enne di origini ucraine, facendo così terminare la loro corsa contro un ponte d’ingresso di una villetta.

Le condizioni di mamma e figlia sono apparse sin da subito molto serie. Passanti e abitanti della zona hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi che, in pochi minuti, ha mandato sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco ed i soccorritori del 118. Valutate le condizioni della 37enne e della bimba di nemmeno un anno, è stato richiesto l’ausilio dell’eliambulanza che ha trasferito la donna al San Camillo di Roma, mentre per la piccola è stato disposto il ricovero presso il Bambin Gesù di Roma in condizioni molto più serie rispetto alla mamma.

Sul posto per i rilievi e per la gestione del traffico sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale insieme a quelli della Squadra Volante della Questura di Latina. Al vaglio le immagini di video sorveglianza di un’abitazione, poco distante al luogo del grave sinistro.