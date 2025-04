Latina, incidente all’incrocio: ferito un noto professionista della città

Un violento incidente si è verificato questo pomeriggio nel cuore di Latina. Coinvolti uno scooter Honda Sh e una Toyota Aygo che sono venuti a contatto provocando gravi conseguenze per un uomo di 58 anni, noto professionista della città. L’impatto, avvenuto nel pomeriggio in corso della Repubblica, all’incrocio con piazza San Marco, ha causato al motociclista una seria lesione a un piede, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità durante le operazioni di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, il 58enne stava percorrendo il corso principale a bordo del suo scooter quando si è trovato improvvisamente davanti la Toyota, condotta da una donna che si stava immettendo da via Gramsci in direzione opposta rispetto al motociclo. La collisione ha provocato un violento trauma al piede dell’uomo, che è stato subito trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti. I medici del nosocomio hanno sottoposto il ferito a un intervento chirurgico d’urgenza, nel tentativo di salvare la funzionalità dell’arto compromesso dall’incidente