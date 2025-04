Latina, incidente frontale su via Isonzo. Due in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in via Isonzo a Latina. Due auto si sono colpite frontalmente ed entrambi i conducenti hanno dovuto ricorrere ai soccorsi del personale del 118 che li ha trasportati in ambulanza al Goretti di Latina in codice rosso. Una delle due auto stava girando attraversando la corsia opposta per entrare all’interno del centro sportivo Tecariba, quando è stata colpita dall’altra auto che arrivava dalla direzione del Lago di Fogliano. Le due persone coinvolte sono un ragazzo di 20 anni e un uomo di 40 anni.