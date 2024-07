Un incidente stradale ha coinvolto due auto questa mattina sulla Pontina, all’altezza dell’uscita di Latina per il quartiere Q4. Per cause in fase di accertamento, due monovolume sono venute a contatto frontalmente e in modo violento. Ferite 4 persone, tutte soccorse dal persona del 118 e trasportate al pronto soccorso del Goretti di Latina. Enormi i disagi per la viabilità in un punto di snodo nevralgico per il capoluogo.