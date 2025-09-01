Latina, incidente in moto: non ce l’ha fatta Mario Cepollaro

Mario Cepollaro, commercialista 63enne coinvolto in un grave incidente stradale in moto, lo scorso 10 agosto, ricoverato in condizioni molto gravi al Santa Maria Goretti, non ce l’ha fatta.
La dinamica dell’incidente, avvenuto sul rettilineo di Via Nascosa, è ancora sotto indagine da parte della Polizia Locale, per stabilire se la moto sulla quale procedeva il 63enne, è stata coinvolta con altri veicoli nell’improvvisa invasione della corsia opposta finendo fuori strada.
Tanti i messaggi di cordoglio per Marco Cepollaro, tra cui quello di Fratelli d’Italia:
“Fratelli d’Italia Latina esprime profondo cordoglio per la scomparsa prematura del dottor Mario Cepollaro, padre del segretario comunale del Partito Democratico, Marco.
Ci stringiamo con sincera vicinanza alla famiglia, in primo luogo a Marco, ai suoi figli, ai nipoti e ai fratelli del dottor Cepollaro, condividendo il dolore di quanti gli hanno voluto bene.
Ne ricordiamo la compostezza, la sobrietà, il grande amore per la famiglia e per la cara moglie Marilena, valori che hanno contraddistinto tutta la sua vita.
Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze”.