Latina, incidente mortale in via Eschido nei pressi della Sicamb

Tragedia nella tarda serata di ieri in via Eschido, nei pressi dello stabilimento Sicamb, a Latina. Un automobilista ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada.

Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo: la vittima era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

L’impatto non ha lasciato scampo al conducente. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.