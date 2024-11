Latina, incidente mortale: indagato per omicidio stradale

Il conducente della Ford Puma che giovedì sera è stata coinvolta nell’incidente mortale di Borgo Santa Maria è attualmente indagato per omicidio stradale. Nell’incidente è rimasto ucciso Gianluca Marangon, di 43 anni, a seguito dell’impatto violento con la sua moto dopo che probabilmente l’auto che veniva in senso contrario ha invaso all’improvviso la sua corsia. Le indagini non sono solo una procedura standard, ma si basano sulla presunta condotta imprudente del 41enne alla guida, accusato di aver tentato un sorpasso azzardato. L’interrogatorio è stato rinviato per garantire che riceva le cure necessarie e per dare priorità agli accertamenti tecnici eseguiti sul luogo dell’incidente. Un testimone, un giovane automobilista che precedeva il veicolo coinvolto, ha riferito di non aver notato la manovra della Ford Puma, ma di aver udito solo il forte boato dell’impatto tra l’auto e la moto che viaggiava in direzione opposta.