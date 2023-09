Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina quando erano circa le 7, su via della Segheria, a Latina. L’auto, una piccola utilitaria della Hyundai, è uscita di strada finendo per sbattere contro un palo della luce che è stato divelto. A bordo un giovane di 21 anni di borgo Hermada che era quasi giunto sul posto di lavoro ed ha perso la vita sul colpo. Inutili infatti i soccorsi del 112. Sul posto la Polizia Locale di Latina per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.