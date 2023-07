Terribile incidente mortale questa notte alle 2.30 sulla Pontina. A perdere la vita è il giovane Simone Di Maria, residente ad Aprilia, classe 1996. La vittima ha perso il controllo della sua Smart per cause in fase di accertamento. Il dramma è avvenuto alle porte di Latina, all’altezza della rotonda del Piccarello. Inutili i soccorsi. A rilevare l’incidente è stata la Polizia Stradale di Aprilia.