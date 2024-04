Latina, incidente nella notte sulla Litoranea per un 42enne

Un incidente stradale si è verificato ieri notte lungo la Litoranea, nella periferia del capoluogo, coinvolgendo un uomo di 42 anni di Latina.

Le circostanze sono ancora in fase di ricostruzione, ma poco prima dell’una la vettura diretta verso via Casilina ha deviato improvvisamente la marcia verso il lato destro della carreggiata, urtando lateralmente il tronco di un pino prima di fermarsi di traverso lungo la banchina contro l’albero successivo.

Il conducente è stato soccorso dal personale sanitario di ambulanza e automedica del pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso. La Polizia Stradale, con il supporto della Squadra Volante della Questura, ha avviato gli accertamenti per comprendere le cause dell’incidente.