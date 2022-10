Cori, incidente stradale: perde la vita un 34enne

Un’altra tragedia stradale avvenuta questa notte in provincia di Latina, in via Stoza a Cori, dove ha perso la vita un ragazzo di 34 anni.

Non si conoscono bene i dettagli sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione pare che il 34enne sia rimasto coinvolto in un incidente autonomo. Il giovane, di origini straniere ma residente a Cori, è andato fuori strada mentre era alla guida della sua auto, un Nissan Qashqai.

Sul posto carabinieri e 118, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimare il 34enne. Intervenuti i militari che hanno effettuato i rilievi di rito, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.