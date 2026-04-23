Latina, incidente su strada Piccarello: motociclista in ospedale dopo lo scontro con un’auto

Paura nel primo pomeriggio a Latina, lungo strada Piccarello, nel tratto compreso tra via della Rosa e la Pontina, dove si è verificato un violento scontro tra una moto e un’auto.

Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, una Bmw F800ST, che dopo l’impatto con una Fiat Punto è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri. Secondo una prima ricostruzione, la vettura si stava immettendo sulla carreggiata da un accesso privato quando è avvenuta la collisione.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di disporre il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso. Nonostante la dinamica dell’incidente, le condizioni del motociclista non sarebbero tali da far temere per la vita.

Sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Al centro delle verifiche ci sono il rispetto delle precedenze e la velocità dei mezzi coinvolti.