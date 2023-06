Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Monti Lepini, all’altezza di via Trasversale. Una delle due auto coinvolte ha finito per ribaltarsi. Sono tre i feriti, di cui due finiti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto per le rilevazioni e veicolare il traffico la Polizia Stradale di Terracina.