Latina, incontro tra Celentano e sindacato CLAS

Questa mattina a Latina c’è stato un confronto approfondito su alcune delle tematiche che riguardano lo sviluppo della città e le problematiche maggiori di carattere economico e sociale. Sono stati questi i temi oggetto dell’incontro di questa mattina nel palazzo municipale di Latina, con il sindaco Matilde Celentano che ha ricevuto il Segretario Generale del sindacato CLAS, Davide Favero.

Favero ha fornito la propria disponibilità al primo cittadino di Latina per partecipare a tavoli e confronti allargati tra le parti sociali e le varie realtà economiche e sociali della città, al fine di portare un contributo alla individuazione delle opportune azioni per migliorare la qualità di vita dei cittadini e programmare uno sviluppo equilibrato. Un’azione propositiva che il sindacato CLAS ha sintetizzato in un documento presentato al sindaco Celentano.

Il sindaco Matilde Celentano: “Ho ricevuto con piacere il segretario di ClAS, un sindacato che ha la sua base a Latina ma che è presente in tutta Italia. Ho apprezzato la disponibilità ad offrire il proprio contribuito alle azioni di programmazione per la crescita della città e il miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Un colloquio che rientra nella mia continua azione di ascolto delle varie realtà della nostra città, per raccogliere le istanze del tessuto sociale, economico e culturale a vari livelli. Ho trovato molto costruttivo il confronto con il segretario Favero e ricco di spunti interessanti il documento che mi ha presentato, un contributo di idee per la crescita di Latina”.

Davide Favero: “Ringrazio il sindaco per la disponibilità al confronto e a recepire le varie istanze che abbiamo avuto modo di esporle. Come confederazione sindacale presente come prima realtà maggiormente rappresentativa in molteplici contesti produttivi della città di Latina ci rendiamo disponibili nel definire una cornice regolamentare in grado di coniugare i bisogni e le aspettative dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese con le nuove esigenze produttive territoriali, per essere più efficienti sul piano dei costi di produzione e più efficaci sul piano delle economie di mercato. In una prospettiva di collaborazione e condivisione, ci proponiamo per la partecipazione e per un confronto attivo ai tavoli tecnici tematici. Siamo convinti che attraverso il potenziamento del confronto tra sindacato e Amministrazione Comunale, si potranno favorire interventi più incisivi nell’ambito della crescita economica, dello sviluppo sostenibile, della sicurezza sui luoghi di lavoro e della protezione delle categorie più deboli”.