Latina, incontro tra il sindaco Celentano e il comitato attività sismica

Si è svolto nella giornata di ieri l’incontro tra le rappresentanti del comitato attività sismica Latina, Silvia Centra e Glenda Calvani, e il sindaco di Latina Matilde Celentano.

Un incontro svolto con l’intento di far conoscere la realtà di Tor Tre Ponti, luogo protagonista delle scosse sismiche a cui è seguita l’installazione di una stazione di monitoraggio.

“Siamo molto soddisfatte dell’incontro- commentano Silvia Centra e Glenda Calvani- abbiamo voluto far conoscere la nostra attività di informazione che svolgiamo quotidianamente sul nostro territorio attraverso il Comitato Attività Sismica Latina, che ci vede ormai impegnate dal 2012.

Abbiamo, inoltre, posto l’attenzione su delle questioni burocratiche che dovranno essere risolte quanto prima con gli enti coinvolti: non dimentichiamoci che abbiamo una delle stazioni di monitoraggio migliori al mondo e dobbiamo impegnarci affinché questa continui a monitorare il nostro territorio”.